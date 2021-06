Ciclismo, Colbrelli nuovo campione italiano: battuto in volata Masnada

Un fine settimana impegnativo per il ciclismo. Il week-end che ci siamo lasciati alle spalle è stato importante per i vari campionati nazionali di questa disciplina...

Un fine settimana impegnativo per il ciclismo. Il week-end che ci siamo lasciati alle spalle è stato importante per i vari campionati nazionali di questa disciplina. Chiaramente sia sul piano sportivo sia sul piano delle scommesse. Sono impazzite online le giocate degli utenti che hanno provato a sfidare la fortuna. Le scommesse online si dimostrano ancora una volta uno dei giochi preferiti dalle persone, così come il casino gratis online.



In Italia abbiamo un nuovo campione, Sonny Colbrelli. Il ciclista su strada è un classe 1990 di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, professionista dal 2012. Questa non è la sua prima vittoria, infatti già in passato ha vinto il Gran Piemonte 2018 e altre classifiche come riportato sul calendario italiano di ciclismo. Ora, ad Imola, su un percorso di 226 chilometri che ricalcava quello dello scorso Mondiale 2020, il portacolori della Bahrein-Victorius si è imposto battendo in una volata scontata Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) ed un tenace Samuele Zoccarato (Bardiani Csf), in fuga fin dalla mattina. Colbrelli correrà così il prossimo Tour de France, che partirà il 26 giugno da Brest, con la maglia tricolore.



Masnada e Colbrelli hanno portato il loro attacco rientrando sui fuggitivi e all'inizio dell'ultimo giro è rimasto con loro soltanto Zoccarato. A 16 km dalla conclusione il vantaggio dei tre è salito oltre il minuto. Sull'ultima salita a Cima Gallisterna, Zoccarato non è riuscito a stare a ruota e nel tratto finale Colbrelli è riuscito ad imporsi allo sprint su Masnada. Al Tour de France si presenterà con la maglia tricolore ed ecco cosa ha dichiarato: "Ringrazio la famiglia che mi supporta, è una vittoria che mi ripaga di sconfitte e piazzamenti durante la carriera".



Dietro, staccato di oltre due minuti, è arrivato un gruppetto regolato da Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Alexander Konychev (Bike-Exchange), Giovanni Carboni (Bardiani Csf), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali, entrambi della Trek Segafredo, con Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka-Assos) a completare la top ten.



Belgio a van Aert, Slovacchia a Sagan



Come detto in precedenza un fine settimana importante per i campionati nazionali. Un bel finale in Belgio dove il campione della Jumbos Visma Wout van Aert ha battuto in volata Dylan Teuns e Remco Evenepoel: il belga correrà al Tour con la maglia di campione nazionale. Stesso discorso per Remi Cavagna in Francia, anche se la sua vittoria è stata più agile e in solitaria con 58 secondi su Rudy Molard, terzo Damien Touze. In Spagna vittoria a sorpresa in volata ristretta, e in leggera salita, di Omar Fraile su Herrada Lopez. C’era attesa in Slovenia per la presenza di Tadej Pogacar, ma alla fine ha prevalso Matej Mohoric su Jan Polanc. In Slovacchia, manco a dirlo, successo per Peter Sagan che sarà al via anche del Tour de France. Nelle altre nazioni principali, successi di Wurtz Schmidt in Danimarca, di Maximilian Schachmann in Germania, di Yevgeny Fedorov in Kazakistan, di Timo Roosen in Olanda, di Tobias Foss, visto al Giro d’Italia, in Norvegia, di George Bennett in Nuova Zelanda, di Macej Paterski in Polonia e di Sylvan Dillier in Svizzera



POTREBBE INTERESSARTI